Economia, come le cripto valute stanno cambiando il paesaggio finanziario

Le nuove tecnologie stanno determinando un cambiamento radicale nella vita quotidiana delle persone. A maggior ragione anche settori particolari come quello economico, con particolare riferimento all’area finanziaria, ne vengono influenzati. Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario sicuramente va segnalata la nascita e la diffusione delle cripto valute, anche dette valute virtuali, la più nota delle quali è sicuramente il bitcoin di cui si è sentito molto parlare nell’ultimo periodo.

Il termine si compone di due parole: cripto e valuta e sta dunque a significare una valuta nascosta, questo perché è possibile utilizzarla solo conoscendo un determinato codice informatico, anche detto chiave di accesso. La criptovaluta non la si può però prendere in mano, né tanto meno scambiarla fisicamente con qualcun altro come si fa con una carta da 20 euro. Non esiste in forma fisica e anche per questo viene definita virtuale e infatti si genera e si scambia esclusivamente per via telematica. Quindi nessuna carta né monetine da utilizzare ai distributori automatici.

Interessante vedere come alcuni termini usualmente utilizzati per le monete tradizionali sono stati adattati anche al contesto di quelle virtuali, come accade ad esempio per il portafoglio che, nel caso delle cripto valute diventa portafoglio digitale/elettronico e in inglese si passa da wallet a e-wallet.

La criptovaluta, laddove c’è consenso tra i partecipanti ad una transazione, può essere scambiata per acquistare beni e servizi, come fosse moneta a corso legale a tutti gli effetti. A tal proposito ci sono delle piattaforme che aiutano ad effettuare questo percorso. Un esempio è Bitvavo che in modo semplice e sicuro consente di entrare a far parte del mondo della cripto valuta e poter così acquistare e rivendere bit coin e non solo. Sono infatti ben 52 le valute che si possono gestire aprendo un account sul portale. La registrazione è gratuita e l’account è gestibile da smartphone.

Una volta effettuato l’accesso è possibile trasferisci un importo per l’acquisto di valuta digitale e poi iniziare acquistandola (senza bisogno di un portafoglio esterno). Bitvavo in effetti è un sistema di cambio, dove è possibile acquistare, vendere, depositare e prelevare valuta digitale, molto strutturato. Infatti oltre ai classici bitcoin è possibile acquistare e scambiare Ethereum, Litecoin, Ripple e molte altre criptovalute.

Questo genere di piattaforma ha lo scopo di rendere la valuta digitale accessibile a tutti e ci riesce attraverso una strategia fatta di diversi accorgimenti rivolti all’utilizzatore. In particolare, tra questi strumenti ci sono:

una piattaforma intuitiva, adatta sia ai trader principianti che a quelli più esperti,

uno sportello unico dove è possibile negoziare, prelevare, depositare e conservare la valuta digitale,

una struttura di commissioni estremamente competitiva che permette a Bitavo di essere uno dei clienti di cambio più economici d’Europa, con anche la possibilità di ottenere “sconti”,

una piattaforma altamente sicura dove la maggior parte della valuta digitale viene salvata nei portafogli freddi, i cosiddetti “Cold Wallets”,

protezione dell’account con l’autenticazione a due fattori: le notifiche di sicurezza e le conferme via email,

un’API multifunzionale che può essere utilizzata per costruire numerose applicazioni.

Infine, altro elemento significativo è che anche i metodi di pagamento sono affidabili e Bitvavo non applica commissioni di trasferimento per i depositi in euro.

