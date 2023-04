Il progetto “Training for Circularity – Borse di Studio”, è una iniziativa di formazione-lavoro che ha l’obiettivo di far acquisire a 10 giovani laureati competenze nel campo dell’economia circolare, in particolare nel settore dei RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici e del green marketing. Alle selezioni hanno partecipato 97 laureati provenienti da tutta Italia. fsc/gtr