“Se le misure non saranno ripristinate potrebbe esserci una forte penalizzazione di tutte le filiere, con aggravio addirittura alle casse erariali, con casse integrazioni e licenziamenti in massa”. Lo dice Marco Rossi, presidente di Anfit, che ha partecipato a una conferenza a Montecitorio per chiedere la reintroduzione dello sconto in fattura e la cessione del credito per ecobonus e bonus casa.

