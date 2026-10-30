 Ecco il “Generali Stadium", la nuova casa di Inter e Milan - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ecco il “Generali Stadium”, la nuova casa di Inter e Milan

ItalPress

Ecco il “Generali Stadium”, la nuova casa di Inter e Milan

Ven, 30/10/2026 - 01:02

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo stadio di Milano si farà e si chiamerà “Generali Stadium” con la nota compagnia di assicurazioni che si è assicurata il prestigioso naming right del nuovo impianto. Al Castello Sforzesco è stato presentato, con istituzioni e personalità (oltre alle dirigenze al completo di Milan e Inter) invitate per un momento altamente simbolico, il progetto ufficiale del nuovo stadio della città, la cui costruzione inizierà nella seconda metà del prossimo anno e terminerà nel 2031, in tempo per la stagione 2031/32 e per ospitare le gare di Euro 2032. Il progetto del nuovo San Siro porta la firma di Foster+Partners e a Manica, i due studi di architettura di fama internazionale scelti dai club per dare vita al nuovo impianto, del quale adesso si conoscono anche tutti i dettagli.
ari/mca3 (fonte video: uffici stampa Inter e Milan)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!