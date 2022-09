Ecco gli 8 nuovi scuolabus per Castiglione del Lago

Ogni scuolabus della flotta ha una capienza di 50 posti: sono moderni, funzionali e dotati di comfort e sicurezza, tutti con pedana per disabili. Sono mezzi Euro 6 Step E di ultima generazione, nel pieno rispetto ambientale, dotati di sedili corredati con bracciolo e cintura sicurezza: hanno impianto di aria climatizzata e riscaldamento indipendente. Lungo il corridoio sono presenti maniglioni di sostegno. I bus sono dotati di impianto video per il controllo della porta centrale e di annuncio vocale per l’interno del bus e per l’esterno.

Tra le innovazioni l’impianto di controllo remoto AVM. La piattaforma AVM consente la progettazione automatica dei percorsi, ottimizzando i tempi di percorrenza e l’impiego del parco automezzi nel rispetto delle esigenze dei fruitori del servizio e degli operatori.

La presentazione

Hanno partecipato alla presentazione il Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, l’Assessore ai Trasporti di Castiglione del Lago Fabio Duca, Guido Delmirani e Marco Pieri rispettivamente Presidente e Direttore della Produzione di Tiemme s.p.a.

“L’anno scolastico che inizia il prossimo 14 settembre riserva subito una bella sorpresa per i cittadini – ha dichiarato il sindaco Matteo Burico – ma soprattutto per gli studenti e per le loro famiglie. Siamo molto soddisfatti che la Tiemme, l’azienda che ha vinto la gara d’appalto, stia dimostrando da subito sensibilità verso il territorio, con l’acquisto di otto mezzi all’avanguardia in termini di sicurezza e per la tutela ambientale. L’anno scolastico parte sotto la migliore stella”.

Concetto ribadito dall’assessore Fabio Duca: “Questi mezzi ci permettono di espletare al meglio quello che è da sempre uno dei compiti del Comune: garantire il trasporto scolastico dalle materne fino alle scuole medie. Abbiamo oltre 500 studenti da trasportare ogni giorno e dal 14 settembre lo faremo con mezzi moderni, efficienti, sicuri, adeguati a livello ambientale e anche piacevoli a livello estetico. È un appalto che dura 5 anni: speriamo che Tiemme diventi anche un po’ parte del nostro territorio per la qualità dei servizi che saprà offrire. Le premesse ci sono tutte”.

“La nostra storia aziendale racconta che Tiemme nel campo del trasporto scolastico – ha detto il presidente Delmirani – unisce all’esperienza e alla conoscenza dei territori in cui si muove, anche lo sviluppo di protocolli e tecnologie per la sicurezza a bordo. Il Comune ci ha affidato il trasporto della cosa più cara che hanno le famiglie: i loro figli. Ecco perché anche a Castiglione del Lago abbiamo voluto attivare un software che consente di mappare da remoto lo svolgimento del servizio per innalzare ulteriormente la sicurezza dei minori a bordo e garantire informazioni e trasparenza alle famiglie e ai genitori”.