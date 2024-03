Ecco chi sarà insignito delle “Stelle al merito” FIdC

Il presidente della Federcaccia provinciale di Perugia, Spigarelli: a tutti loro il ringraziamento per l'attività svolta a sostegno dell'associazione e del movimento venatorio

Saranno conferite nei prossimi giorni nella sede della Federcaccia Provinciale di Perugia, alla presenza dei dirigenti regionali, provinciali e comunali, le onorificenze “Stelle al merito FIdC” per l’impegno negli anni all’associazione.

Questi i riconoscimenti e le persone insignite:

– Cagiola Fausto, consigliere regionale, consigliere provinciale e presidente di Sezione comunale di Perugia e giudice federale (totale anni in carica 30);

– Simoni Angelo: presidente di Sezione Comunale di Sellano da 35 anni;

– Flavoni Gianfranco: presidente di Sezione Comunale Santa Anatolia di Narco e vicepresidente provinciale (totale anni in carica 40);

– Bazzucchi Gianfranco: presidente di Sezione Comunale Gualdo Tadino da 30 anni;

– Montagnoli Giuliano: presidente di Sezione Comunale Marsciano da 40 anni;

– Damiani Mario: presidente di Sezione comunale Deruta da 30 anni e attuale segretario provinciale;

– Barbino Alessandro: presidente di Sezione Comunale Città’ della Pieve e presidente provinciale (totale anni in carica 30);

– Bicchielli Antonio: presidente di Sezione Comunale Costacciaro da 40 anni.

“A tutti loro – spiega il presidente della Federcaccia provinciale di Perugia, Marcello Spigarelli – va il ringraziamento di tutti i soci per l’impegno in tutti questi anni per la crescita della nostra associazione e in generale del movimento venatorio nel territorio della nostra provincia”.