Eccessi di Halloween, indagini sugli atti vandalici

Danni ai giardinetti di Magione, il Comune ha presentato denuncia | L'amarezza di Chiodini per l'inciviltà "di alcuni giovanissimi"

Indagini in corso per dare un nome ai vandali che nella notte di Halloween hanno compiuto diversi atti vandalici in più punti di Magione.

Ai giardinetti sono stati divelti e danneggiati giochi per i bambini e alla staccionata. Quest’ultima interessata anche dall’incendio appiccato alla rete di un vicino cantiere.