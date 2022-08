La pandemia non ferma Eccellenze in digitale, il progetto di Unioncamere finanziato da Google.org che si pone l’obiettivo di aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze digitali dei propri lavoratori. Nell’edizione 2020/2022 sono stati oltre 43 mila gli imprenditori e i loro collaboratori formati gratuitamente; mille invece i seminari su tutto il territorio nazionale.

fsc/gsl