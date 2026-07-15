Eav, Fico "Diamantini un top player, nomima fondamentale" - Tuttoggi.info

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Eav, Fico “Diamantini un top player, nomima fondamentale”

ItalPress

Eav, Fico “Diamantini un top player, nomima fondamentale”

Mer, 15/07/2026 - 15:03

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NAPOLI (ITALPRESS) -“La nomina dell’ingegnere Pietro Diamantini è un passaggio fondamentale: ha un curriculum di grande qualità, di grande professionalità, di grande esperienza e la sua storia parla da sola. E noi vogliamo che nella nostra Regione, da qui in futuro, arrivino sempre persone che siano considerate dei top player, che hanno grandi curriculum. Non ci interessano le appartenenze, non ci interessano le tessere di partito, lo stiamo dimostrando ogni giorno nel nostro lavoro”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore unico di Eav, Pietro Diamantini.
xc9/pc/azn

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