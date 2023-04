ROMA (ITALPRESS) – “Il libro della Genesi ci dice che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato (Gen 2, 15). Perciò, la cura della Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio”. Così Papa Francesco in occasione dell’Earth Day, la Giornata della Terra.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).