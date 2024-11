E45, chiusura notturna tra gli svincoli di Umbertide e Gubbio | L'alternativa per i mezzi pesanti - Tuttoggi.info

Meglio tardi che mai. Solo in data odierna (25 novembre) Anas ha comunicato che domani – martedì 26 novembre – dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo ci sarà l’ennesima chiusura notturna di un tratto della E45, quello compreso tra ‘Umbertide-Gubbio’ e ‘Umbertide Nord’.

Sarà proprio Anas a provvedere ad indicare il percorso preferibile per gli autocarri, ovvero il tragitto che dall’uscita di Umbertide-Gubbio, passa per la Tiberina 3 bis, si dirige in via I Maggio e proseguire in via Kennedy, via Papa Paolo VI e via Roma, fino a riprendere la superstrada in direzione di Cesena.

La Polizia Locale provvederà infine ad istituire la deroga al divieto di transito per i mezzi pesanti da via Kennedy sino all’uscita della superstrada.