E45, camion contro barriera divisoria in un tratto ristretto | Interviene l'autogru prima dell'alba - Tuttoggi.info

Botto in E45, prima dell’alba di oggi (7 dicembre), in direzione nord, poco oltre lo svincolo di Ripabianca (Deruta).

Intorno alle ore 4 un camion, in un tratto ridotto a causa di lavori in corso, ha sbattuto contro una barriera divisoria installata sul posto per restringere la carreggiata. Fortunatamente la velocità era moderata e il conducente ne è uscito illeso.

Fatto sta che la ruota del mezzo pesante, distrutta, ha reso impossibile continuare il viaggio del camion. Per il recupero e il traino del veicolo è stato necessario l’intervento dell’autogru dei vigili del fuoco, che ha permesso di rimuovere il mezzo e ripristinare la viabilità. L’operazione, durata circa 2 ore e mezza, si è conclusa intorno alle 6.50.