E-Sport-Azione, a San Giustino la grande festa dello Sport

Un’occasione di incontro che valorizza lo sport come veicolo di socializzazione e di coesione sociale, oltre che un momento per riconoscere l’importante e proficuo lavoro che tutte le società sportive svolgono nel territorio di San Giustino.

Tutto questo è racchiuso all’interno della manifestazione dal titolo E-Sport-Azione in programma mercoledì 5 settembre, alle ore 21, nella centralissima piazza del Municipio a San Giustino. Una vera e propria festa dello sport, mirata a ringraziare le associazioni sportive – ben 20 in totale – per il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo per questo territorio, con ampio respiro anche a livello nazionale. Durante la serata – condotta da Gabrio Possenti – sono previsti anche degli intermezzi musicali con il Maestro Duilio Cagnoni, grande tennista ed ex presidente della Pallavolo Selci.

“E-Sport-Azione è un gioco di parole che vuole mette al centro quella che è l’attività sportiva – commenta l’assessore titolare della specifica delega Elisa Mancini – il 5 settembre piazza del Municipio si trasformerà in una sorta di grande impianto sportivo. Per noi dovrà essere l’occasione per ringraziare i protagonisti dello sport per quello che stanno facendo in vista poi dell’inizio dei vari campionati”.

Il sindaco Paolo Fratini, insieme al consigliere Andrea Guerrieri, ha infine rimarcato l’importanza dello sport e di questa prima edizione, con il chiaro intento che possa diventare un appuntamento fisso per l’inizio di settembre.

Oltre alle società, poi, altri riconoscimenti saranno consegnati anche a personaggi che hanno fatto tanto con il loro impegno sia sportivo che sociale:

• Giovan Battista Magrini (Dirigente S.S. Selci Nardi)

• Giuliano Pavesi (Dirigente GS Lama)

• Romano Rossi (Dirigente Virtus San Giustino, US San Giustino e tifoso storico del Città di Castello)

• Franco Gualtieri (Pluricampione Italiano Amatori di Ciclismo e tecnico istruttore dell’Unione Ciclistica Città di Castello)

• Alessandro Franceschini (Montalbano Arena Macerata – Serie A2 di pallavolo – nella stagione passata promossi in A1 con Civita Castellana – vincitore della Coppa Italia di Serie A2 nella stagione 2017/2018)

• Andrea Marconi (Massofisioterapista della Nazionale Femminile di Pallavolo)

• Daniela Chiasserini e Matteo Bologni (Scuola di Ballo Asso di Cuori e pluricampioni di ballo)

Con il loro impegno giornalistico hanno dato e stanno dando risalto allo sport del comprensorio:

• Ezio Cioci

• Fabrizio Paladino

• Antonello Bambagiotti

• Alfredo Renzetti

La consegna dei riconoscimenti sarà effettuata da noti personaggi del mondo dello sport, insieme all’amministrazione comunale di San Giustino:

• Annalisa Calagreti (Fiamme Gialle – campionessa italiana di categoria e atleta della nazionale italiana)

• Federico “Fred” Morini (Ex ciclista professionista, dirigente ciclistico e grande atleta)

• Marcello Mancini (Segretario Panathlon Valtiberina)

• Franco Polidori (Presidente Moto Club Baglioni)

• Fausto Flavi (Patron Top Quality Group)

• Giovanni Guerri (Responsabile settore giovanile Perugia Calcio)

• Simone Santi (Arbitro Internazionale)

• Paolo Puletti (Giornalista professionista – Corriere dell’Umbria)

• Patrizio Lucchetti (Membro della Federazione Italiana Atletica Leggera)

