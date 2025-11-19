È sempre più Acutis-mania: Martin e Francesca Scorsese raccontano il patrono del web in The Saints | Video - Tuttoggi.info

Ci sarà anche un episodio dedicato a San Carlo Acutis, giovane milanese canonizzato lo scorso 7 settembre da Papa Leone XIV e le cui spoglie mortali riposano ad Assisi, nella nuova stagione di The Saints, serie sulla piattaforma Fox Nation che racconta le vite dei santi del nostro tempo e che tra i produttori – e come voce narrante – vede il regista premio Oscar Martin Scorsese, autore di capolavori come Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei Bravi Ragazzi.

A dirigere l’episodio della seconda stagione dedicato a Carlo Acutis (nel trailer in alto alcuni spezzoni del segmento a lui dedicato) è stata la figlia di Martin, Francesca Scorsese. Non è chiaro se l’episodio andrà in onda da qui al 7 dicembre – la serie è partita domenica su Fox Nation – o nella trance di nuovi episodi in programma ad aprile 2026.

Il santo millennial, definito il patrono di Internet per il suo precoce uso del web, canonizzato di recente da Papa Leone XIV, sarà interpretato dall’attore sardo Jacobo Iebba, scelto proprio dalla Scorsese – ha rivelato Iebba alla Nuova Sardegna – dopo l’invio di un video provino e poi un incontro faccia a faccia.

È stato lo stesso Martin Scorsese, in una delle clip promozionali dietro le quinte, a spiegare i motivi della scelta di Acutis tra le biografie di questa seconda stagione: “Carlo è un qualcuno che i giovani riconoscevano come uno di loro, che conduceva una vita radicata nella fede cristiana. Come è successo? Non lo sappiamo. Sappiamo solo che, nel corso della sua vita così breve, Carlo ha cercato di fare del bene alla sua famiglia, ai suoi amici e alla Chiesa. E ha usato lo strumento di Internet, quindi è una figura molto speciale nel mondo di oggi. Sono molto contento – ha concluso – del lavoro di mia figlia Francesca come regista di questo episodio”.

