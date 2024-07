È on-line il nuovo sito Bwmi - Tuttoggi.info

È on-line il sito di Bwmi (www.bwmi.it), la filiale italiana del gruppo Browning, che in Italia cura la distribuzione anche dei brand Winchester e Kite (ottiche) a 150 armerie dealer partner. La decisione di avere un proprio sito è nata anche dall’esigenza di Bwmi di rendere pubblico il suo consistente portfolio aziendale dedicato ai professionisti, appartenenti alle forze armate e ai reparti speciali delle forze di polizia nazionali.

Cosa c’è da sapere. Bwmi srl nasce nel 2001 dopo la chiusura da parte di Browning International di tutte le filiali in Europa. L’azienda è stata fondata da Frédéric Colombié, già amministratore delegato della filiale Browning sport Italia. L’obiettivo della chiusura delle filiali per Browning International era di centralizzare a Herstal, in Belgio, i vari depositi sparsi in Europa, per disporre di un unico deposito di 15.000 metri quadrati, per fornire un miglior servizio alle armerie europee, nonché a tutti i suoi distributori sparsi sui cinque continenti.

Browning international ha sviluppato su scala europea un innovativo sistema logistico, particolarmente performante, che consente di lavorare direttamente con 2.000 armerie in Europa, di cui 150 dealer partner italiani. Tutte le altre armerie italiane non dealer partner possono fare riferimento al grossista Origin Stb di Forlì. Bwmi srl si dedica ai soli professionisti del settore e segue in esclusiva, per conto di Browning international, il mercato italiano, fornendo assistenza post-vendita e gestendo tutta la parte logistica e per accompagnare la sua crescita, nel 2018, Bwmi si è trasferita a Collebeato (Bs) in un immobile di oltre 1.000 metri quadrati totalmente ristrutturato

Vi è anche un ramo aziendale specializzato nel mercato military e law enforcement, che propone equipaggiamenti e attrezzature per i reparti militari e per i reparti speciali di carabinieri e polizia di Stato. Nel tempo Bwmi ha consolidato una reputazione di eccellenza e affidabilità, rappresentando e distribuendo in Italia circa 40 aziende leader nella produzione internazionale di equipaggiamenti e attrezzature militari che figurano tra i principali fornitori del comparto Nato. Nel 2023, il portfolio si è arricchito della nota Aimpoint, distribuita in esclusiva presso il ministero della Difesa. Questa partnership consente a Bwmi di offrire soluzioni avanzate e di alta qualità, in linea con le esigenze delle moderne forze di difesa e sicurezza.

L’articolo È on-line il nuovo sito Bwmi proviene da Armi e Tiro.