E nelle chat del Pd rimbalza il post di Bianconi per la candidata azzurra

share

Appena il tempo di ufficializzare il nome di Vincenzo Bianconi come candidato unitario civico dell’alleanza con Pd e M5s e subito è iniziato il fuoco incrociato.

Anche fuoco amico. In alcune chat di gruppi dem, ad esempio, è iniziato a circolare un post, datato 12 maggio, in cui Vincenzo Bianconi sostiene Arianna Verucci, candidata nursina alle europee nelle liste di Forza Italia. Un sostegno dato alla persona e non in quanto esponente azzurra, come spiega Bianconi nel post, ma tanto è bastato per criticare la scelta di candidare “uno di destra”.

“Nella mia famiglia – scrive però Bianconi nel post incriminato – non siamo schierati politicamente, non ci diciamo nemmeno per chi votiamo. Da sempre sono le persone con i loro valori, con le loro storie personali ascaldarci il cuore ed a spingerci ancora una volta con ottimismo a fare il nostro dovere da cittadini. Cerchiamo come molti di scegliere chi più crediamo possa rappresentare i nostri valori e quello in cui crediamo, per noi e per chi verrà dopo di noi“. Come nel caso di Arianna Verucci, imprenditrice che si è ritrovata con l’azienda di famiglia pesantemente lesionata dal terremoto.

In fondo, Pd e M5s hanno scelto un candidato civico, non legato ai partiti.

Salvini: “Pd e grillini, vergogna senza precedenti”

Di tutt’altro tenore la critica del leader della lega, Matteo Salvini: “Pd e grillini continuano a prendere in giro gli umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti”.

E poi prosegue l’ex ministro dell’Interno: “Per fortuna tra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicurezza e lavoro. Con tanti saluti a Renzi, Zingaretti e Di Maio”.

share

Stampa