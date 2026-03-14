E' morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – È morto all’età di 64 anni il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead. Il musicista si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, venerdì sera “pacificamente”, dopo “una lunga e coraggiosa battaglia in terapia intensiva a seguito di una complessa operazione”, secondo quanto riferito dalla famiglia e dal suo gruppo sui social network. Campbell, nato il 7 maggio 1961, è stato uno dei chitarristi più rappresentativi della scena heavy metal internazionale. Entrò nei Motörhead nel 1984, scelto dal frontman Ian ‘Lemmy’ Kilmister dopo una serie di audizioni, insieme al chitarrista Michael ‘Würzel’ Burston. Da quel momento rimase una presenza stabile nella formazione del gruppo per oltre tre decenni.

Durante la sua permanenza nella band, Campbell contribuì alla registrazione di 16 album in studio e partecipò a numerosi tour mondiali. Dopo l’uscita di Burston nel 1995 divenne l’unico chitarrista dei Motörhead, rimanendo al fianco di Lemmy fino allo scioglimento del gruppo nel 2015, avvenuto poco dopo la morte dello storico leader. Prima dell’ingresso nei Motörhead, Campbell aveva iniziato la propria carriera musicale negli anni Settanta nella scena metal britannica, fondando nel 1979 la band Persian Risk. Nel 2020 i Motörhead sono stati candidati alla Rock and Roll Hall of Fame, senza però essere inseriti tra gli artisti ufficialmente introdotti.

Dopo la fine del gruppo, Campbell aveva avviato il progetto familiare Phil Campbell and the Bastard Sons, con cui pubblicò nel 2019 l’album “Old Lions Still Roar” e intraprese diverse tournée, spesso insieme ai suoi tre figli. La famiglia lo ricorda come “un marito devoto, un padre meraviglioso e un nonno orgoglioso”, sottolineando che “era profondamente amato da tutti coloro che lo conoscevano e mancherà immensamente”. Campbell lascia la moglie Julie, i figli Todd, Dane e Tyla Campbell e i nipoti. (di Paolo Martini)