E' morto Luigi Palazzoni, figura storica del giornalismo umbro - Tuttoggi.info

E' morto Luigi Palazzoni, figura storica del giornalismo umbro

Redazione

E’ morto Luigi Palazzoni, figura storica del giornalismo umbro

Mer, 28/01/2026 - 09:05

Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Luigi Palazzoni, che in tanti annidi carriera ha raccontato l’Umbria da cronista ed avviato a questa professione tanti giovani, contribuendone alla crescita, anche attraverso anni di impegno nell’Ordine.

Tra un mese, il 27 febbraio, avrebbe compiuto 84 anni.

Appassionato di giornalismo sin da giovanissimo, Luigi Palazzoni era diventato giornalista professionista a 33 anni.

E’ stato storico caporedattore del Messaggero in Umbria, per poi contribuire alla crescita del Giornale dell’Umbria con il ruolo di direttore editoriale, portando la propria esperienza in redazione.

Lasciata l’attività giornalistica, aveva scelto di impegnarsi nella Caritas diocesana, prima nell’Emporio della Solidarietà “Tabgha”e poi come responsabile del “Daidò”, la struttura che gestisce le donazioni. Un’esperienza che lui stesso ha voluto raccontare in prima persona con un articolo per “La Voce” e un’intervista video.

Dalla redazione di Tuttoggi.info, dove diversi giornalisti hanno lavoro e sono cresciuti grazie agli insegnamenti di Luigi Palazzoni, il saluto all’amico e collega scomparso e il cordoglio ai familiari.

(notizia in aggiornamenti con le reazioni e in attesa della data dei funerali)

