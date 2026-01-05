 E' morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna per Tg5 - Tuttoggi.info
E’ morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna per Tg5

Lun, 05/01/2026 - 17:02

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto a 77 anni Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana. L’annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Armaroli ha raccontato da inviato i più importanti eventi della Regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.  

Bolognese, laureato all’Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, Armaroli ha frequentato l’Accademia Antoniana per la recitazione. Prima di arrivare nelle tv private, ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai. Il suo percorso nel piccolo schermo è iniziato nelle emittenti private dell’Emilia-Romagna come cronista da dove è passato poi a Canale 5 diventando uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva. 

