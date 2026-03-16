E' morta Silvia Buitoni, ha "raccontato" l'arte della cucina | Mercoledì i funerali - Tuttoggi.info

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E’ morta Silvia Buitoni, ha “raccontato” l’arte della cucina | Mercoledì i funerali

Massimo Sbardella

E’ morta Silvia Buitoni, ha “raccontato” l’arte della cucina | Mercoledì i funerali

Lun, 16/03/2026 - 22:12

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Sorridente mentre presenta un dolce. Una delle tante immagini che animavano i profili social di Silvia Buitoni, la blogger che aveva portato sui social la passione per la cucina. Del resto, la famiglia Buitoni ha legato la sua storia a quella dei prodotti gastronomici. Silvia era infatti nipote di Bruno e figlia di Paolo Buitoni.

Lei aveva scelto di declinare in un altro modo questa passione per il cibo, “raccontandone” i segreti e condividendone le emozioni attraverso la pagina Facebook “Dall’uovo alla coque al ragù” e Le Madeleine, che univa lettura ai sapori tradizionali, ma anche alle sperimentazioni enogastronomiche.

Silvia Buitoni è morta a soli 62 anni, per un malore improvviso. Una morte che ha suscitato dolore e commozione tra i tanti amici ed anche nella comunità “virtuali” che seguiva il suo lavoro.

La camera ardente sarà allestita dalle 12 di martedì 16 marzo alla casa funeraria Ifa Passeri. I funerali si terranno mercoledì 17 marzo nella Basilica di San Pietro, a Perugia, alle ore 11.

Alla figlia e a tutti i familiari il cordoglio della redazione di Tuttoggi.

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