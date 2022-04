Si è spenta dopo aver lottato contro un tumore, con la stessa determinazione con cui aveva combattuto la criminalità

E’ morta Franca Decandia, una vita in trincea contro gli usurai. Franca Decandia, più di venti anni fa (era il 1997), aveva voluto mettere la propria dolorosa esperienza personale di commerciante a servizio di altre persone finite nelle grinfie degli usurai. Aveva fondato l’Anvu, l’Associazione nazionale vittime dell’usura, da cui sono venute non solo possibilità di aiuto concreto alle persone in difficoltà, ma anche un costante impulso nei confronti delle istituzioni per affrontare questa piaga, sotto l’aspetto normativo e delle iniziative di contrasto.

Una battaglia difficile, la sua. Come quella che negli ultimi anni stava combattendo contro il cancro. Entrambe affrontate con coraggio e determinazione.

Proprio due giorni fa, il 3 aprile, era stato il compleanno di Franca. La notizia della sua morte è stata confermata dall’Anvu, oggi presieduta da Gianluca Calì.

