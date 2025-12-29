 "E il Nobel...", Trump e il microfono acceso: il fuorionda con Netanyahu - Tuttoggi.info
“E il Nobel…”, Trump e il microfono acceso: il fuorionda con Netanyahu

tecnical

“E il Nobel…”, Trump e il microfono acceso: il fuorionda con Netanyahu

Lun, 29/12/2025 - 22:03

(Adnkronos) – “E hanno dato il Nobel a….”. Il microfono è acceso ma Donald Trump non se ne accorge. Nel meeting con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti si sfoga per la mancata assegnazione del premio Nobel per la pace. Con le due delegazioni al tavolo – una decina di persone in tutto davanti ai media che assistono a distanza – Trump si rivolge a Netanyahu snocciolando il suo curriculum da mediatore. 

 

“Ho messo fine a 35 anni di guerra. Mi riconoscono il merito per questo? Non credo proprio… Hanno dato il Nobel per la pace… Ho fermato 8 guerre, quella da India e Pakistan…”, dice Trump prima di essere interrotto da Netanyahu e prima dell’avvertimento relativo alla presenza dei media nella sala. “Poi ti dirò il resto…”. 

 

