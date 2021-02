E' ai domiciliari ma si ferisce al centro commerciale cadendo perché ubriaco, in carcere - Tuttoggi

Per scontare una condanna a 2 anni e 6 mesi era stato posto ai domiciliari, ma è evaso 2 volte: finisce in carcere a Sabbione

Doveva scontare la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole dalla Corte d’Appello di Perugia di gravi reati contro la persona e la moralità pubblica e gli era stata concessa la misura alternativa degli arresti domiciliari, alla quale era stato sottoposto alle fine dello scorso mese di novembre.

Gli erano poi stati concessi anche i permessi di assentarsi ogni giorno dalla propria abitazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per le proprie esigenze di vita.

Evade dai domiciliari due volte

La sera dell’8 gennaio scorso l’uomo era stato soccorso da un’ambulanza e dalla Squadra Volante all’ingresso di un centro commerciale cittadino, per essersi ferito cadendo a terra perché era ubriaco. Ricevute le cure al Pronto Soccorso, era stato denunciato per il reato di evasione e gli agenti della Volante lo avevano ricondotto nella sua abitazione per il ripristino della misura detentiva, ma il 1° febbraio ne avevano nuovamente accertato l’evasione, constatando la sua assenza per diverse ore dal proprio domicilio.

Al suo rientro in casa, era stato nuovamente denunciato e segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, l’Autorità Giudiziaria che aveva disposto la sospensione della misura alternativa della detenzione ai domiciliari. L’uomo, arrestato lo scorso fine settimana dalla Squadra Volante, è stato portato al carcere di Vocabolo Sabbione.