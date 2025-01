E' ai domiciliari ma carabinieri non lo trovano a casa, 48enne rintracciato in un altro Comune - Tuttoggi.info

Era sottoposto al regime di arresti domiciliari – poiché già autore di atti persecutori nei confronti della madre – ma al momento del controllo dei carabinieri non è stato trovato nella sua casa di San Giustino.

I successivi accertamenti svolti dai militari hanno permesso, in poco tempo, di rintracciare l’uomo – un 48enne del posto – “evaso” addirittura fuori dal proprio Comune di residenza.

Raggiunto e riaccompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto nuovamente – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – alla misura dei domiciliari. L’eventuale prossima violazione, a questo punto, potrebbe aprirgli inevitabilmente le porte del carcere.