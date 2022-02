Dzeko risponde a Insigne, tra Napoli e Inter finisce 1-1 - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli e Inter si accontentano di un punto a testa. Finisce 1-1 il match del Diego Armando Maradona: le due squadre restano a un punto di distanza in classifica, ma la compagine di Inzaghi ha ancora una gara da recuperare. Non cambia molto in chiave scudetto, i nerazzurri restano in prima posizione aspettando l’impegno del Milan domani contro la Sampdoria. Lo spettacolo non è mancato sin dai primi minuti di gioco. La gara si è sbloccata immediatamente, con il calcio di rigore di Lorenzo Insigne. Un episodio controverso quello del pestone di De Vrij ad Osimhen, soltanto l’on field review ha spiegato con maggior chiarezza la dinamica del gioco. Nel primo tempo il Napoli ha fatto praticamente il bello e il cattivo tempo, la squadra di Spalletti ha dominato a centrocampo e nel possesso del pallone, sfiorando più volte il raddoppio. Clamorose le due occasioni non sfruttate da Osimhen, ancor più incredibile il palo scheggiato da Zielinski, abile ad aprirsi il varco dal limite dopo una serie di rimpalli.

L’Inter, alle corde, non ha mollato la presa e nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi, squalificato per l’occasione e sostituito in panchina da Massimiliano Farris, ha trovato immediatamente il pareggio con Edin Dzeko: il bosniaco, al 2′ della ripresa, è stato in grado di sfruttare l’errore di lettura di Koulibaly, subito in campo nonostante le fatiche in Coppa d’Africa. I padroni di casa hanno provato comunque a trovare la seconda rete, Osimhen al 10′ si è fatto ipnotizzare da un ottimo intervento di Handanovic, questa sera in serata super. Nel finale i nerazzurri hanno cercato di premere sull’acceleratore, ma non è bastato: finisce 1-1, un punto a testa per Napoli e Inter. La lotta scudetto continua e c’è anche il Milan.

(ITALPRESS).