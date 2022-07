Dybala alla Roma, in giallorosso fino al 2025 - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2025.

“I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”. Queste le prime dichiarazioni di Paulo Dybala dopo l’ufficialità del suo approdo alla Roma. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, Josè Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”, ha aggiunto Dybala, arrivato in Italia nel 2012 al Palermo. Dal 2015 si è trasferito alla Juventus, club con il quale ha vinto per 5 volte il campionato italiano. Con 98 reti, Dybala è il sesto miglior marcatore argentino della storia della Serie A. “L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti”, ha commentato il general manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto.

“Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi”, ha aggiunto Pinto. Dybala indosserà la maglia numero 21. La 10 di Totti resta “congelata”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Condividi su: