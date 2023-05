Duomo di Orvieto, per l'Anno del Signorelli concerto d'Organo con il M° Adriano Falcioni - Tuttoggi.info

Sabato 20 maggio 2023 alle ore 21:30 nel Duomo di Orvieto, il primo del ciclo di 3 concerti per i 500 anni della morte di Luca Signorelli

Sarà il maestro Adriano Falcioni, organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia e docente di organo al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano, ad aprire il ciclo di tre concerti promossi dall’Opera del Duomo di Orvieto in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli.

Il concerto, eseguito all’organo storico del Duomo di Orvieto, si terrà sabato 20maggio 2023, alle ore 21:30 presso la Cattedrale orvietana. Il Maestro Falcioni eseguirà brani di Erber, Reger, Dubois, Gubaidulina e Reubke legati alla tradizione religiosa cattolica della contrapposizione tra il bene e il male nella raffigurazione stessa del Giudizio Universale affrescato nella Cappella di San Brizio da Luca Signorelli.

Il maestro Adriano Falcioni, che dal 2018 è stato nominato dal Ministero per i Beni Culturali ispettore onorario per tutti gli organi dell’Umbria, vanta un consistente curriculum internazionale che lo ha portato a suonare gli strumenti delle più importanti cattedrali del mondo quali: Westminster in Inghilterra,Berlino e Monaco in Germania, e poi Francia, Polonia, Norvegia, Finlandia, USA, Sud Africa e in Terra Santa a Gerusalemme, Nazareth e Betlemme.

Il programma musicale dedicato a Luca Signorelli proseguirà con altri due appuntamenti che si terranno nei prossimi mesi. L’ingresso al concerto è libero.Info su www.opsm.it