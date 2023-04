Sono scattate già ieri in tarda serata le operazioni logistiche per il montaggio di due tendostrutture per accogliere i circa 700 migranti salvati nell’area ionica dalla Guardia costiera e assegnati al porto di Catania. Intanto, sono già sbarcati nello scalo etneo 108 migranti tra uomini, donne e bambini, che erano a bordo della nave Peluso. vbo