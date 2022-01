Due premi per Renault al Festival Automobile International - Tuttoggi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ancora una volta, il Festival Automobile International ha assegna i suoi Grand Prix. Una giuria composta da 12 membri provenienti da vari settori – automotive, media, architettura e gioielleria – si è riunita a Parigi per esaminare i progetti creativi e visionari selezionati per quest’anno e decretare i vincitori di ognuno dei 14 premi. Ben due progetti Renault hanno attirato l’attenzione della giuria. Renault 5 Prototype, che rivisita il mitico modello che quest’anno festeggia i suoi 50 anni, è stata eletta Concept Car più bella dell’Anno 2022 , mentre la concept car Renault SUITE N°4, progettata appositamente per il 60° anniversario della 4L, è stata insignita della Menzione Speciale della giuria. “Siamo molto orgogliosi di questi due premi – ha spiegato Gilles Vidal, Direttore Design Renault -.Ricompensano il grande lavoro svolto dai team design Renault, che oggi stanno dando vita alla Nouvelle Vague della Marca”. Nel 2022, il Festival Automobile International ha reinventato il suo premio più rinomato: inizialmente assegnato all’auto più bella, ora è il premio per la concept car più bella. E per la primissima volta, la vincitrice è stata scelta direttamente dal pubblico. Dal 2 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022, gli appassionati di auto hanno votato on line per eleggere la loro concept car preferita tra 10 candidate. Grazie al design neo-futurista molto apprezzato dal pubblico, Renault 5 Prototype è stata eletta Concept Car più bella dell’Anno 2022 con oltre il 70% dei voti. Renault 5 Prototype è stata creata per dimostrare la volontà della Marca di democratizzare i veicoli elettrici in Europa. Questa concept car è un’affascinante city car compatta, che proietta nel futuro una delle icone di Renault, con un tocco di modernità 100% elettrico.?

“Questo premio è un’ulteriore prova dell’intramontabilità di Renault 5, icona del passato, del presente e ben presto anche del futuro. Siamo orgogliosi di come è stato accolto questo prototipo dalla stampa e dal pubblico. Il modello di serie sarà svelato nel 2024” ha aggiunto Gilles Vidal. Tra i 14 Grand Prix, la giuria assegna una Menzione Speciale ad un veicolo, una persona o un’azienda che ritiene particolarmente interessante.Quest’anno, la Menzione Speciale della giuria è stata assegnata a Renault Suite N°4, concept car nata dalla collaborazione tra Renault e il designer francese Mathieu Lehanneur, per festeggiare il 60° anniversario di Renault 4. Renault Suite N°4 è una concept car originale, che si ispira ad un albergo nomade. Riprende le stesse dimensioni esterne e le stesse linee del mitico modello delle origini, ma opta per un design radicale. Posto al crocevia tra i mondi dell’architettura e dell’automobile, questo modello ricorda una camera d’albergo all’aria aperta, dove il posteriore e il portellone sono sostituiti da vetri di policarbonato. La carrozzeria ha una finitura speciale dal look minerale che fa pensare al cemento, mentre la calandra è in alluminio lucido, imprimendo al veicolo un senso di fluidità, dinamicità ed incessante movimento.

