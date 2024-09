Due morti oggi sulle montagne d'Abruzzo, vittime cercavano funghi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Due morti, oggi, sulle montagne d'Abruzzo. Erano circa le 10.30 di questa mattina quando a Rocca Santa Maria (Teramo), in località Ceppo, a quota 1.315 metri sul livello del mare, Giuseppe Di Luca, 82enne residente a Corropoli, mentre camminava nella vegetazione boschiva intento a raccogliere funghi, per cause in corso di accertamento, è scivolato precipitando in un dirupo per circa 20 metri. E' morto poco dopo per i traumi riportati. Intervenuti immediatamente il genero che era con lui e personale del 118 di Teramo, i vigili del fuoco di Teramo, il Soccorso Alpino abruzzese, l'elisoccorso del 118 di L'Aquila, carabinieri della stazione di Torricella Sicura (Te), Valle Castellana e carabinieri forestali del Parco di San Martino di Acquasanta Terme (Ap).

Intorno alle 12, invece, nel territorio di Valle Castellana (Teramo), in località Fosso Viola, Aldino Ruggieri, 85enne, residente a Tortoreto, cardiologo in pensione, mentre camminava nei boschi per raccogliere funghi, per cause in corso di accertamento, è scivolato precipitando per circa 10 metri. E' morto quasi subito per i traumi riportati. Intervenuti un amico che era con lui e guardia medica del Comune di Valle Castellana, elisoccorso del 118 di Pescara, carabinieri della stazione di Valle Castellana. Anche in questo caso salma restituita ai familiari per i funerali.