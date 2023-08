Due minori con le birre in mano, denunciato gestore del locale

Due ragazzine di 15 e 16 anni sorprese all’uscita di un bar dagli agenti della Polizia locale tifernate

Il gestore di un bar del centro storico di Città di Castello è stato denunciato – lo scorso “giovedì sera” tifernate -, per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Il provvedimento è stato preso da due agenti di Polizia locale che, durante i controlli “anti mala movida”, hanno sorpreso all’uscita del locale due giovanissime ragazze con alcune birre in mano.

Fermate e identificate, entrambe sono risultate minorenni, rispettivamente di 15 e 16 anni di età, e al termine degli accertamenti sono state affidate ai genitori.

Ulteriori controlli sull’attività hanno inoltre permesso di riscontrare come lo stesso gestore non avesse neanche emesso lo scontrino fiscale. Esattamente un anno fa un altro barista e il suo rappresentante legale erano stati denunciati per aver organizzato due serate musicali nel proprio locale senza i dovuti permessi.