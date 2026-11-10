Due istituti lombardi con Birney per la prevenzione cardiovascolare basata sulI'IA - Tuttoggi.info

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Due istituti lombardi con Birney per la prevenzione cardiovascolare basata sulI’IA

ItalPress

Due istituti lombardi con Birney per la prevenzione cardiovascolare basata sulI’IA

Mar, 10/11/2026 - 19:03

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MILANO (ITALPRESS) – La Scala di Milano per un giorno teatro della giornata della ricerca, l’evento della Regione Lombardia a cui è legato il premio “Lombardia è ricerca” quest’anno assegnato al bioinformatico inglese Ewan Birney per i suoi studi sull’uso dell’intelligenza artificiale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sono il Centro Cardiologico Monzino e Human Technopole le due strutture con cui collaborerà lo scienziato britannico. L’annuncio è arrivato durante la Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi di cui ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa.
fsc/gtr

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