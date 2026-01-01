Due intossicazioni etiliche acute, minorenne anche in ipotermia: il bollettino di Capodanno | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Due intossicazioni etiliche acute, una delle quali con protagonista un minorenne finito anche in ipotermia viste le temperature gelide della notte di Capodanno. Mentre una persona si è leggermente ustionata una mano a causa dello scoppio di una “fontana”. È stata una notte tutto sommato tranquilla nel territorio dell’Usl Umbria 2 per quanto riguarda i festeggiamenti della notte di Capodanno.

Il bollettino dell’azienda sanitaria locale 2 – in attesa che venga resa nota la situazione nella Usl 1 e nelle aziende ospedaliere di Perugia e Terni – traccia una situazione non grave per quanto riguarda “botti” ed eccessi alcolici.

Pronto soccorso di Foligno

La situazione aggiornata alle 5.20 del giorno di Capodanno al pronto soccorso di Foligno registra due intossicazioni etiliche acute di cui un minorenne con ipotermia.

Oltre a ciò, secondo quanto riferito dalla dirigente medica dottoressa Maria Gabriella Santamaria ci sono stati numerosi accessi per fortuna non gravi. “Alcune persone presentano febbre alta – ha spiegato la dottoressa – influenza e tosse da diversi giorni, si registra una ustione di lieve entità alle dita di una mano causata dallo scoppio di un petardo modello ‘ fontana’, un caso di luzzazione della spalla e tre ricoveri di pazienti con polmonite”.

Nella foto: l’équipe del PS di Foligno in servizio con due dirigenti medici dr. Giuseppe Scura e dr.ssa Maria Gabriella Santamaria, quattro infermieri Stefano Pagiotti, Angela Trabalza, Gloria Marziali, Vanessa Sarri e due OSS Federica Dominici e Federica Frascarelli.

Pronto soccorso di Spoleto

“Alle ore 2.00 – spiega la dottoressa Belinda Broccatelli, dirigente medico del Pronto Soccorso del ‘San Matteo degli Infermi’ del presidio ospedaliero di Spoleto – la situazione è pienamente sotto controllo e al momento non si sono presentati interventi relativi ai festeggiamenti in corso”.

Nella foto: lo staff del PS di Spoleto al lavoro la notte di Capodanno composto dalla dr.ssa Emanuela Basile, della Chirurgia Generale, della dr.ssa Belinda Broccatelli, dirigente medico del Pronto Soccorso, il dott. Damiano Giacomini del servizio 118 di emergenza sanitaria territoriale, Rita Bedani, infermiera PS, Roberto Agrestini e Andrea Calvani, autisti soccorritori del 118.

Pronto soccorso di Orvieto

Il report aggiornto alle ore 3.00 della notte di Capodanno a Orvieto: “Attività regolare – afferma la dottoressa Carla Mauro – si registrano vari accessi in pronto soccorso per motivi medici, uno di tipo traumatico ortopedico. Nessun problema di tipo traumatico è legato ad attività ludiche di fine anno”.

Da sinistra lo staff del Pronto Soccorso del “Santa Maria della Stella” di Orvieto in servizio la notte del 31 dicembre: Sara Angelucci , infermiera, dr.ssa Carla Mauro, dirigente medico, Maria Rosaria Ceccariglia, infermiera, dr.ssa Simona Montesi, dirigente medico e Ramona Corigliano, infermiera.

