Due giorni della Sibilla, a Campi di Norcia a luglio maratona ed ultratrail

Dopo la prima positiva esperienza del 2018 Gianfranco Gozzi ed il Club Super Marathon Italia propongono la “Due giorni della Sibilla”, a Campi di Norcia (PG), nelle zone colpite dal terremoto del 2016 all’interno del bellissimo Parco dei Monti Sibillini, toccando Norcia, Castelluccio e Campi; al loro fianco anche Runners Norcia senza dimenticare il Patrocinio del Comune di Norcia, della Provincia di Perugia e della Regione Umbria.

A dare aiuto ed impulso Roberto Sbriccoli ed il suo attivo Gruppo della Pro Loco di Campi che, senza perdersi d’animo, dopo il sisma si sono rimboccate le maniche attivando una serie infinita di iniziative, come quella che sabato 27 e domenica 28 luglio vengono proposte al mondo delle lunghe distanze ma anche di Trail ed UltraTrail.

Ritrovo per tutti presso la Pro Loco di Campi di Norcia con Segreteria in funzione il 27 dalle ore 8,00. Su percorsi studiati e testati con la preziosa consulenza tecnica di Robert Genetti e del suo Team del Trail Running Brescia, sabato 27 alle ore 10,00 partirà la prima edizione della “8 ore di Campi”, su un circuito di circa 1.800 metri e 30m D+; con la gestione tecnica dei tempi a cura di Dapiware MySdam previsto un traguardo intermedio della Maratona, senza premiazione finale ma con risultato valido per la Classifica del Trofeo Verde Appennino.

Durante lo svolgimento della gara in circuito allestita una giornata di intrattenimento dei bambini ad opera di animatori volontari, con il coinvolgimento di residenti in loco o dintorni: per informazioni e adesioni Giorgia Trinelli cell 339.5632630. Medaglia ai finisher e premi in natura al primo uomo e alla prima donna.

Il numero delle categorie e dei premiati verrà comunicato appena possibile in base al numero dei partecipanti.

Possibilità di pernottare in tende (a 2 o 3 posti) fornite dall’Organizzazione salvo prenotazione a Gianfranco 347.7856602.

Alle 9,00 di Domenica 28 luglio, con breafing pregara alle 8,50, lo start per il primo “Ultratrail della Lenticchia” su due percorsi: uno BREVE (Campi/Norcia/Campi) di km 27,910 con 1.500m D+ ed uno ULTRA di km 44,620 con 2.050m D+: a disposizione 10 ore di tempo massimo e cancello al km 32,00 circa da passare entro 7,30 ore dal via. La Segreteria sarà attiva Sabato 27 dalle ore 14,30 alle ore 20,00 e Domenica 28 dalle ore 7,00 alle ore 8,45. Quote di iscrizione: 8 ore a 30€ (CSMI-IUTA 25€) – Trail Breve a 25€ – Ultra a 40€ (CSMI-IUTA 35€). Possibili iscrizioni doppie, con 8 ore+Trail Breve a 50€ (CSMI-IUTA 45€) oppure 8 ore+Ultratrail a 60€ (CSMI-IUTA 55€). Prima di procedere all’iscrizione si consiglia di leggere il regolamento.

Visto il carattere solidale della manifestazione tutto il ricavato sarà consegnato alla Pro Loco di Campi per la realizzazione del progetto “Back to Campi”. Tutti i partecipanti potranno scaricare il diploma di partecipazione dal sito.

Eventuali prodotti offerti dagli sponsor saranno utilizzati per le premiazioni dei vincitori assoluti e di categoria. A tutti i finisher la medaglia particolare, con le premiazioni dei vincitori assoluti, ed a seguire le Categorie, che inizieranno alle ore 16,00: il numero di Categorie e dei premiati in base ai partecipanti verrà comunicato appena possibile e pubblicato sul sito.

Infoline Gianfranco 347.7856602 fax 051.6815033 info@runnersbacktocampi.com Info percorso: Robert 329.4763722

Ulteriori informazioni sul volantino della manifestazione e Regolamento completo sul sito www.runnersbacktocampi.com.

