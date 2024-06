Due fratelli si scontrano in moto: uno muore, l'altro è ferito - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un motociclista di 28 anni è morto dopo essersi scontrato con un’altra moto alla cui guida c’era il fratello. Il drammatico incidente è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno in provincia di Brescia lungo la strada provinciale che costeggia il lago di Valvestino. Dopo l’impatto la vittima è caduta in un dirupo per decine di metri. Ferito il fratello del 28enne, ricoverato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.