Due dipinti di Franco Angeli in mostra a Spoleto, collaborazione tra Sala Pegasus e Palazzo Collicola - Tuttoggi.info

Esposti in via eccezionale due dipinti realizzati dall’artista nel 1964, provenienti della collezione del Museo.

In occasione della proiezione de Lo spazio inquieto, film-documentario presentato al 40° Torino Film Festival sull’opera e la vita di Franco Angeli, uno dei più incisivi protagonisti della pittura e delle arti della seconda metà del Novecento italiano, in programma alla Sala Pegasus domenica 11 giugno alle 18.00, a Palazzo Collicola saranno esposti in via eccezionale due dipinti realizzati dall’artista nel 1964, provenienti della collezione del Museo.

L’iniziativa consentirà ai visitatori di approfondire la conoscenza dell’artista romano attraverso l’osservazione diretta delle due opere; al loro fianco sarà liberamente consultabile una selezione di monografie e pubblicazioni su Angeli, parte del fondo dalla Biblioteca Carandente.

Alla proiezione del film-documentario saranno ospiti alla Sala Pegasus il regista Franco Angeli, Maria Angeli e Livia Bonifazi. Materiali inediti, film, foto e opere figurative, per ricostruire la vita e il lavoro di Franco Angeli, protagonista di uno dei periodi più ricchi della storia italiana del Novecento: l’Arte, il cinema sperimentale, gli amici Mario Schifano e Tano Festa, la sua città Roma, il conflittuale rapporto con il PCI. Il nipote Franco Angeli, ne traccia un racconto personale e familiare affidandolo a chi lo ha conosciuto bene: il fratello Otello, la figlia Maria, la moglie Livia, l’amico Marco Bellocchio e critici e storici dell’arte.

Al termine della proiezione seguirà il dibattito condotto da Saverio Verini, Direttore dei Musei Comunali di Spoleto.

La proiezione e l’esposizione delle opere nascono dalla collaborazione tra Cinema Sala Pegasus, Palazzo Collicola e Sistema Museo: situate a pochi metri di distanza, le due iniziative permetteranno così al pubblico di immergersi nello sguardo di Franco Angeli.

L’esposizione dei dipinti di Angeli a Palazzo Collicola sarà visitabile nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 giugno, al costo agevolato di 2,00 euro.

Per informazioni: 0743.46434