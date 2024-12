Due ciclisti investiti da un automobilista sulla Pievaiola, uno è morto AGGIORNAMENTI

Un ciclista è morto questa mattina – martedì 17 dicembre – dopo essere stato investito da un’auto lungo la Pievaiola, nella zona del carcere di Capanne, a Perugia, mentre era in bicicletta insieme ad un amico, rimasto ferito nell’incidente.

I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili per il 78enne, che è morto sul colpo. Solo lievi ferite per l’altro ciclista, 60enne; per lui non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

(notizia in aggiornamento)