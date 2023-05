Un cittadino di nazionalità tedesca, in arrivo da Nairobi via Francoforte, è stato arrestato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in aeroporto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sono stati rinvenuti due involucri sottovuoto riempiti con circa kg 2,5 di eroina, occultati in un doppiofondo interno al trolley. mgg/gtr