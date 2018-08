Due cani “giù per il tubo”: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti a Villanova (nel comune di Marsciano) per recuperare due cani finiti in un tubo. Per cercare di capire il punto in cui gli animali si sono bloccati si sta utilizzando il geofono, lo strumento che rileva i suoni, molto utile per il recupero di persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

A Marcellano di Gualdo Cattaneo squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Todi e Foligno hanno domato l’incendio che si è sviluppato all’interno di una struttura adibita a rimessa per gli attrezzi. Un intervento reso complicato per la presenza nel locale di bombole del gas, con il conseguente rischio di esplosioni.

