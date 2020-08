DS 3 Crossback Performance Line, stile e tecnologia - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Lo stile scultoreo e i contenuti tecnologici del Suv DS 3 Crossback sono accompagnati da una sorprendente gamma che inizia dai motori: benzina PureTech, diesel BlueHDi oppure trazione 100% elettrica. Lo sviluppo della gamma si articola anche attraverso la completezza degli allestimenti, che esprimono con analoga forza una ricchezza di contenuti in perfetta sintonia con le ambizioni della Marca. So Chic, Performance Line e Business quasi si sovrappongono in termini di listino, ma i contenuti di ciascun allestimento ammiccano a differenti preferenze, all’insegna di quella libertà di scelta che DS Automobiles continua ad incoraggiare. Con l’allestimento Performance Line, viene in particolare esaltata la matrice più sportiva di DS 3 Crossback. Agli equipaggiamenti di serie, Performance Line aggiunge cerchi in lega da 17″ Dubai, vetri oscurati, radio, touchschreen da 7″ con USB Bluetooth e 8 altoparlanti. Grande presenza anche di Alcantara, il lussuoso materiale che offre una esclusiva esperienza tattile veste infatti i sedili Performance Line neri, i pannelli delle portiere e il cruscotto. Per il resto, numerosi ingredienti completano il lato sportivo Performance Line: DS Wings Nero opaco; Griglia della calandra nero brillante; Inserti guillochè “Clous de Paris” Nero opaco; Telecomando con personalizzazione in trama DS; Ancoraggi Isofix (sedile passeggero e 2 posteriori); Volante e pomello in pelle pieno fiore; Plafoniera Led; Maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori; Aletta parasole con specchietti di cortesia a Led; Tappetini anteriori e posteriori Performance Line; Pedaliera in alluminio; Soglie portiera in alluminio. Il listino parte da 27.450 euro (PureTech 100 manuale).

