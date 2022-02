Drusilla Foer al Manini di Narni con Eleganzissima - Tuttoggi

Il teatro Manini di Narni ospiterà, giovedì 17 febbraio, Drusilla Foer e il suo recital Eleganzissima; la produzione è della Best Sound di Franco Godi.

Drusilla Foer in scena a Narni; giovedì 17 febbraio, alle ore 21.00, appuntamento al teatro Manini con il suo recital Eleganzissima.



Lo spettacolo, in una versione aggiornata, si configura, di fatto, come un viaggio attraverso gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa.

Essenziali al racconto biografico, in Eleganzissima, le canzoni che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare e unica.

Drusilla Foer: un personaggio irriverente e antiborghese

Drusilla Foer, infatti, personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostenere cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web.



La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia.