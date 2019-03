Droga per Carnevale, studente ternano 17enne arrestato

Giovanissimo ma già attivo nell’attività di spaccio di droga: lo hanno fermato i carabinieri di Terni il giorno del martedì grasso, durante appositi controlli previsti in occasione del Carnevale. Il ragazzo, un 17enne ternano, è stato notato dai militari che pattugliavano le vie cittadine muoversi con una circospezione sospetta.

I carabinieri hanno quindi deciso di controllarlo: con sé aveva quasi 150 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e 25 grammi di hashish già suddivisi in involucri destinati, approfittando del particolare giorno di festa, allo smercio ai suoi coetanei.

A quel punto è scattata la perquisizione a casa dello studente: qui i militari hanno trovato altri 50 grammi circa di hashish, insieme ad un bilancino di precisione ed a tutto il materiale vario necessario al confezionamento delle dosi.

Il 17enne, tratto in arresto per detenzione ai finii di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, riportato presso la propria abitazione sotto la vigilanza dei genitori in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si è tenuta questa mattina. Il giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la permanenza presso la propria abitazione con il permesso di assentarsi solo ed unicamente per recarsi a scuola.

L’azione dell’Arma di contrasto all’attività di consumo e spaccio di stupefacenti, soprattutto se fra giovani e giovanissimi, è improntata al doppio obiettivo di rispetto delle norme e salvaguardia della salute dei cittadini.

