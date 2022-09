Droga o armi nell’auto o alla guida ubriachi: varie denunce al Trasimeno

Nel corso del pomeriggio di giovedì, invece, nel territorio del comune di Magione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sottoposto a controllo con contestuale perquisizione personale e veicolare due soggetti di origini albanesi – rispettivamente uno poco più che ventenne e l’altro, già noto alle forze dell’ordine, quasi trentenne – i quali trasportavano all’interno dell’autovettura a loro in uso un “panetto” di sostanza stupefacente del tipo “hashish” dal peso complessivo di 72 grammi. I carabinieri hanno rinvenuto lo stupefacente occultato all’interno di un involucro sotto al sedile del conducente: entrambi sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Venerdì mattina, invece, sempre nel comune di Magione, i carabinieri hanno proceduto al controllo di una autovettura condotta da un giovane di origini albanesi il quale – all’esito di una approfondita perquisizione – è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga 60 cm, e di un coltello con lama a punta di 13 cm e impugnatura lunga circa 10 cm, entrambi occultati all’interno dell’abitacolo del veicolo. Il ragazzo non è stato in grado di addurre nessuna valida motivazione che giustificasse il possesso dei due oggetti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.