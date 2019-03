Droga nell’auto, 2 giovani orvietani segnalati come assuntori

share

Avevano della droga in auto ma sono stati fermati da una pattuglia della Polizia di Stato che ha sequestrato lo stupefacente.

E’ accaduto a due giovani orvietani di 25 e 28 anni che la scorsa notte, verso l’una, sono stati notati in una via del quartiere Ciconia a bordo della loro auto da una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, in servizio di controllo del territorio.

L’atteggiamento dei due e le circostanze di tempo e di luogo hanno insospettito i poliziotti che hanno proceduto al controllo ed all’identificazione dei due giovani e durante la procedura è emerso che i due fermati avevano con sé della sostanza stupefacente (hashish e marijuana), celata in un involucro di plastica.

La droga rinvenuta è stata sequestrata dai poliziotti ed ai due giovani è stata contestata l’infrazione della normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti per possesso di sostanze psicotrope in quantità inferiore alla dose media giornaliera che prevede la segnalazione alla Prefettura di Terni.

Inoltre, come previsto dalla legge in questi casi, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha proceduto al ritiro della patente nei confronti dei due giovani.

share

Stampa