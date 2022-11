Droga nella stanza dell’hotel, aggredisce i carabinieri per scappare: arrestato

Quando i militari si sono avvicinati a lui qualificandosi per controllarlo, quest’ultimo però è fuggito all’interno della struttura. Una volta raggiunto il giovane, questi ha opposto attiva resistenza per sottrarsi al controllo, ingaggiando anche una breve colluttazione con i due carabinieri, spingendoli con veemenza per scappare, fortunatamente senza cagionare lesioni nei loro confronti.

Fermato, è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, per il peso complessivo di circa 2 grami. La successiva perquisizione all’interno della camera d’albergo occupata dal giovane ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 16 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, nonché 180 euro in contanti ritenuti verosimile provento della presunta attività di spaccio.

Condotto in caserma, concordemente con la Procura della Repubblica di Perugia, immediatamente informata dagli operanti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto perché accusato di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” ex art. 73 D.P.R. 309/1990.

(foto di repertorio)