Droga e armi nascoste in un caravan nei boschi del Varesotto, tre arresti - Tuttoggi.info

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Droga e armi nascoste in un caravan nei boschi del Varesotto, tre arresti

ItalPress

Droga e armi nascoste in un caravan nei boschi del Varesotto, tre arresti

Sab, 03/10/2026 - 11:03

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VARESE (ITALPRESS) – Oltre 70 chili di sostanze stupefacenti per un valore di circa cinque milioni di euro e diverse armi bianche sequestrate e due cittadini spagnoli e un italiano arrestati. È il bilancio dell’operazione condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Varese che hanno trovato e sequestrato 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD, 200 pastiglie di ecstasy, 6.600 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio, nonché due bilancini di precisione, oltre a un taser, un machete, una mazza da baseball, un manganello telescopico ed un coltello a serramanico.
mrc/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

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