'Driving Through Umbria' fa tappa a Città di Castello, ecco il raduno di auto "Made in Usa" - Tuttoggi.info

Domenica 1 ottobre piazza Garibaldi accoglierà vetture americane di ogni modello ed epoca, la carovana partirà poi per le strade altotiberine | Ecco come partecipare, verranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza

Un grande raduno di auto “Made in Usa” di ogni modello ed epoca è pronto a “colorare” Piazza Garibaldi, a Città di Castello, domenica 1 ottobre.

Il Driving Through Umbria, organizzato dall’associazione “Togheter For A Dream“, comincerà già dalle ore 9, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni all’evento. Nel frattempo si svolgerà un’esposizione statica dei veicoli e per chi vorrà, si potrà visitare la zona del centro storico tifernate, dal Palazzo Vitelli al Duomo fino al Museo Burri.

La carovana dei bolidi statunitensi partirà poi alle ore 11.30, rombando tra le strade dell’Altotevere fino a raggiungere il ristorante “Castello di Sorci” (Località San Lorenzo di Anghiari), dove si terrà il pranzo, che sarà anche allietato dalla Rock’n Roll Band dei “Ladrones”. Durante l’evento (che si svolgerà anche in caso di maltempo) verranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza ad un’associazione locale.

Per partecipare è prevista una quota di iscrizione che dà diritto a colazione, giro in carovana, pranzo e gadget esclusivo per il driver. Per tutte le informazioni: Claudio 338.3928752, Michele 349.0608344, oppure sul web www.togetherforadream.club, mail: togetherforadream@gmail.com e social togetherforadream (Facebook).

L’associazione “Togheter For a Dream” è nata nel 2015 a Perugia grazie all’idea e alla passione per questo settore di due storici amici. Il principale obiettivo è quello di occuparsi del maggior numero di vetture “Made in Usa” sparse nel territorio italiano ed europeo, riunire i loro possessori ed espandere il sodalizio organizzando eventi di questo genere. Il gruppo conta già diversi iscritti in Umbria, Marche, Emilia Romagna, Lazio e Toscana.