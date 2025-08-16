Dramma al rave party, finisce nel falò di Ferragosto avvolto dalle fiamme - Tuttoggi.info

Dramma a una festa rave party di Ferragosto organizzata per la sera di ieri 15 agosto nei pressi del monte Peglia, località Ospedaletto. Secondo quanto appreso da Tuttoggi.info, per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri, un 32enne sarebbe finito tra le fiamme di un falò accesso da un comitiva per festeggiare Ferragosto per finire poi in un dirupo. Subito sono scattati i soccorsi e il paziente è stato trasferito con elisoccorso in codice giallo al Santa Maria della Misericordia dove è stato preso in cura dai sanitari dell’ospedale di Perugia. Secondo quanto si apprende l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili.