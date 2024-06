(Adnkronos) – E’ morto nella notte il bimbo di 18 mesi che ieri era caduto dal balcone di casa in un edificio alla periferia di Pavia. Il piccolo era arrivato già in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Dopo averlo trasferito in Rianimazione i medici hanno tentato un intervento, ma non c’è stato nulla da fare.