DOT Radio celebra il centenario di John Coltrane per l'International Jazz Day - Tuttoggi.info

Si rinnova l’appuntamento di DOT Radio con l’International Jazz Day, manifestazione istituita dall’Unesco nel 2011 e promossa dall’Herbie Hancock Jazz Institute, che vede coinvolti in eventi e concerti musicisti di ogni parte del mondo. La trasmissione Open Space, condotta dalla musicista Claudia Aliotta con la regia di Marco Cocco, dedicherà infatti due puntate speciali al sassofonista e compositore John Coltrane, il 23 e il 30 aprile alle 21, in occasione del centenario dalla nascita. Partendo dagli inizi con Miles Davis le trasmissioni illustreranno il percorso artistico e personale del musicista afroamericano che pur nella sua breve carriera ha apportato grandi innovazioni nel linguaggio del jazz, passando dal jazz modale al free jazz fino a raggiungere una sua personalissima visione musicale. Oltre che da notizie storiche sui suoi dischi e le sue composizioni, le due puntate saranno scandite da una playlist delle sue incisioni più significative tratti da album storici come “Blue Trane”, “Giant Steps” e “A Love Supreme”.

Claudia Aliotta collabora con DOT Radio dal 2018, anno in cui ha debuttato come autrice del programma “Jazz Ladies”, dal 2022 è alla guida della trasmissione Open Space che si occupa di storia del jazz, interviste, recensioni musicali e colonne sonore. La conduttrice è anche autrice del saggio “Le voci di Mingus” ed è docente di Canto Jazz al Liceo Musicale “A. Mariotti” di Perugia.

DOT Radio, nata in Umbria nel 2009 grazie all’apporto di personaggi provenienti dal mondo radiofonico degli anni 70/80’, ora professionisti ed esperti sia in campo musicale che artistico, trasmette in digitale dal 2020, coprendo tutto il territorio regionale. Fra i suoi programmi legati alla musica jazz ricordiamo “Donne in Jazz” di Fazio Bartocci e “Jazz Train” di Francesco Sciarretta, tutti con la regia di Marco Cocco, presidente dell’emittente, il cui direttore artistico è Davide Giannini.





Luogo: DOT Radio, Via Giuseppe di Vittorio, 11, SPELLO, PERUGIA, UMBRIA